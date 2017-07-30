В Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад
Были задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов
Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота, прошел в Санкт-Петербурге
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Этот парад — первый в новейшей истории России
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В параде были задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Северного и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, сообщил «Интерфакс»
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В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля
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