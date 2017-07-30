Власть

В Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад

Были задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов
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