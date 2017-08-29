Международная жизнь

10 самых разрушительных ураганов за последние 35 лет

Эти природные катаклизмы повлекли максимальный страховой ущерб, подсчитали в Munich Re
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