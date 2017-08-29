10 самых разрушительных ураганов за последние 35 лет
Эти природные катаклизмы повлекли максимальный страховой ущерб, подсчитали в Munich Re
Ущерб Техасу от нынешнего урагана «Харви» может быть сопоставим с самым разрушительным ураганом последних лет – «Катриной», отмечает Insurance Information Institute. «Катрина» и наводнение, обрушившиеся на штаты Луизиана, Миссисипи, Алабаму и Флориду в США в 2005 г., практически стерли с лица земли Новый Орлеан (на фото) и унесли жизни 1300-1700 человек (по разным оценкам). Финансовые потери оцениваются в $125 млрд, сумма страхового ущерба - $62,2 млрд, подсчитали в Munich Re
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Жертвами урагана «Сэнди» стали 210 человек. Стихия бушевала в октябре 2012 г. на Багамских островах, Кубе (на фото улица второго по величине города страны Сантьяго-де-Куба), в Доминикане, Гаити, Ямайке, Пуэрто-Рико, США и Канаде. Финансовые потери - $68,5 млрд, сумма страхового ущерба - $29,5 млрд
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В сентябре 2008 г. ураган «Айк» бушевал в США (на фото побережье Флориды), на Кубе, Гаити, в Доминикане и на Багамских островах. Тогда жертвами стихии стали 170 человек. Финансовые потери - $38 млрд, сумма страхового ущерба - $18,5 млрд
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Ураган «Эндрю», затронувший Флориду (житель штата на фото), Лос-Анджелес и бушевавший на Багамах в 1992 г., привел к 62 человеческим жертвам. Финансовые потери - $26,5 млрд, сумма страхового ущерба - $17 млрд
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«Айван», сопровождавшийся ливнями и наводнениями, обрушился на побережье Флориды, Мексики, Карибское побережье (на фото жительница Ямайки), Колумбии и Венесуэлы в сентябре 2004 г. Стихия унесла жизни 120 человек. Финансовые потери - $23 млрд, сумма страхового ущерба - $13,8 млрд
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«Вилма» вызвала наводнения и многочисленные разрушения во Флориде, а также на Карибском побережье Мексики (на фото потоп в курортном Канкуне), на Ямайке, Кубе, Багамских островах и Гаити в октябре 2005 г. Жертвами урагана стали 44 человека. Общие финансовые потери оцениваются в $22 млрд, сумма страхового ущерба - $12,5 млрд
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В сентябре 2005 г. Луизиана (на фото Новый Орлеан), Миссисипи и Флорида еще не успели оправиться от разрушений «Катрины», как на них обрушился тропический шторм «Рита», захватив и Техас. Жертвами шторма стали 10 человек. Общие финансовые потери оцениваются в $16 млрд, сумма страхового ущерба - $12,1 млрд
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Мощный ураган «Мэтью» бушевал на Карибских островах и в США осенью 2016 г. Больше всего от урагана пострадал остров Гаити (на фото). Число жертв урагана превысило 1000 человек, сообщали западные СМИ. После урагана более 1,4 млн человек нуждались в гуманитарной помощи (данные ООН). Общие финансовые потери Munich Re оценил в $10,2 млрд, сумма страхового ущерба - $3,8 млрд
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«Чарли» обрушился на Флориду, Кубу (на фото улица Гаваны), Ямайку и Каймановы острова в августе 2004 г. Шторм унес жизни 36 человек. Финансовые потери оцениваются в $18 млрд, сумма страхового ущерба - $8 млрд
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«Айрин» обрушилась на Восточное побережье США 28 августа 2011 г., вызвав сильнейшее наводнение (на фото Нью-Джерси). Общий ущерб, нанесенный США ураганом, оценивается в сумму свыше $11 млрд, из них $8 млрд - страховой ущерб. Жертвами стихии стали 55 человек
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