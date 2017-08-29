10 самых разрушительных ураганов за последние 35 лет

Dieu Nalio Chery / AP

Мощный ураган «Мэтью» бушевал на Карибских островах и в США осенью 2016 г. Больше всего от урагана пострадал остров Гаити (на фото). Число жертв урагана превысило 1000 человек, сообщали западные СМИ. После урагана более 1,4 млн человек нуждались в гуманитарной помощи (данные ООН). Общие финансовые потери Munich Re оценил в $10,2 млрд, сумма страхового ущерба - $3,8 млрд

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