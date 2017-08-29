Ураган «Харви» застал американцев врасплох – у большинства нет страховки

В России тоже не любят страховать недвижимость, полагаясь на авось и помощь государства

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Ураганы и наводнения не повод для покупки полиса как в США, так и в России Richard Carson / REUTERS

Ущерб Техасу от урагана «Харви» может быть сопоставим с самым разрушительным ураганом последних лет – «Катриной», отмечает Insurance Information Institute (III). Ураган «Харви» сформировался в Мексиканском заливе и в ночь на субботу обрушился на прибрежные районы Техаса: остановил работу местных НПЗ, затопил Хьюстон и оставил без электричества более 300 000 человек, сообщает WSJ.