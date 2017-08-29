Страхование
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: «Авось» подстрахует

Ураган «Харви» застал американцев врасплох – у большинства нет страховки

В России тоже не любят страховать недвижимость, полагаясь на авось и помощь государства

Ущерб Техасу от урагана «Харви» может быть сопоставим с самым разрушительным ураганом последних лет – «Катриной», отмечает Insurance Information Institute (III). Ураган «Харви» сформировался в Мексиканском заливе и в ночь на субботу обрушился на прибрежные районы Техаса: остановил работу местных НПЗ, затопил Хьюстон и оставил без электричества более 300 000 человек, сообщает WSJ.

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