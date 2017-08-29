Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: «Авось» подстрахует
Ураган «Харви» застал американцев врасплох – у большинства нет страховки
В России тоже не любят страховать недвижимость, полагаясь на авось и помощь государства
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Ураганы и наводнения не повод для покупки полиса как в США, так и в России
Richard Carson / REUTERS
Ущерб Техасу от урагана «Харви» может быть сопоставим с самым разрушительным ураганом последних лет – «Катриной», отмечает Insurance Information Institute (III). Ураган «Харви» сформировался в Мексиканском заливе и в ночь на субботу обрушился на прибрежные районы Техаса: остановил работу местных НПЗ, затопил Хьюстон и оставил без электричества более 300 000 человек, сообщает WSJ.
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