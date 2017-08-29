Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Ураган «Харви» поднял цены на бензин
Ураган «Харви» остановил нефтеперерабатывающие заводы
Из-за стихии остановлено 15% заводов, добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 22%
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На побережье Техаса расположено почти 30% нефтеперерабатывающих мощностей США
Rick Wilking / Reuters
Обрушившийся в пятницу на Техас ураган «Харви» в воскресенье двинулся в сторону нефтеперерабатывающих заводов возле границы с Луизианой. В понедельник цены на бензин выросли на 5,7% до $1,76 за галлон. ExxonMobil закрыла завод в Бэйтауне, после того как вода накрыла значительную часть его территории. Это второй крупнейший НПЗ в стране, перерабатывающий около 560 000 баррелей в день и поставляющий топливо в юго-восточные регионы США и вверх по Восточному побережью страны.
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