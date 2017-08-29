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Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Ураган «Харви» поднял цены на бензин

Ураган «Харви» остановил нефтеперерабатывающие заводы

Из-за стихии остановлено 15% заводов, добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 22%

Обрушившийся в пятницу на Техас ураган «Харви» в воскресенье двинулся в сторону нефтеперерабатывающих заводов возле границы с Луизианой. В понедельник цены на бензин выросли на 5,7% до $1,76 за галлон. ExxonMobil закрыла завод в Бэйтауне, после того как вода накрыла значительную часть его территории. Это второй крупнейший НПЗ в стране, перерабатывающий около 560 000 баррелей в день и поставляющий топливо в юго-восточные регионы США и вверх по Восточному побережью страны.

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