Ураган «Харви» остановил нефтеперерабатывающие заводы

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На побережье Техаса расположено почти 30% нефтеперерабатывающих мощностей США Rick Wilking / Reuters

Обрушившийся в пятницу на Техас ураган «Харви» в воскресенье двинулся в сторону нефтеперерабатывающих заводов возле границы с Луизианой. В понедельник цены на бензин выросли на 5,7% до $1,76 за галлон. ExxonMobil закрыла завод в Бэйтауне, после того как вода накрыла значительную часть его территории. Это второй крупнейший НПЗ в стране, перерабатывающий около 560 000 баррелей в день и поставляющий топливо в юго-восточные регионы США и вверх по Восточному побережью страны.