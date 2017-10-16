Названы самые опасные города для женщин

Евгений Разумный / Ведомости

Москва в рейтинге самых опасных для женщин городов находится на 16-м месте. Российская столица считается безопасным для женщин городом в плане культурных традиций, а по безопасности в сфере сексуального насилия уступает только Токио. При этом самым безопасным для женщин городом признан Лондон

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