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Названы самые опасные города для женщин

В рейтинг Thomson Reuters Foundation вошли мегаполисы с населением более 10 млн человек
Опрошенные эксперты оценили города по уровню опасности сексуального насилия, вредных для женщин культурных традиций, доступности медицинских услуг, образования и прочего
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