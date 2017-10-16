Названы самые опасные города для женщин
В рейтинг Thomson Reuters Foundation вошли мегаполисы с населением более 10 млн человек
Опрошенные эксперты оценили города по уровню опасности сексуального насилия, вредных для женщин культурных традиций, доступности медицинских услуг, образования и прочего
Столица Египта - Каир - признана самым опасным в мире для женщин городом из-за культурных традиций
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На втором месте рейтинга пакистанский город Карачи
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На третьем месте рейтинга расположилась Киншаса — столица Демократической Республики Конго
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На четвертой строчке рейтинга - Дели (Индия)
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Топ-5 замыкает город Лима (Перу)
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На шестом месте рейтинга находится столица Мексики - Мехико
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На седьмом месте рейтинга - Дакка (Бангладеш)
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На восьмой строчке рейтинга расположился город Лагос (Нигерия)
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На девятом месте рейтинга индонезийский город Джакарта
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Замыкает топ-10 Стамбул (Турция)
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Москва в рейтинге самых опасных для женщин городов находится на 16-м месте. Российская столица считается безопасным для женщин городом в плане культурных традиций, а по безопасности в сфере сексуального насилия уступает только Токио. При этом самым безопасным для женщин городом признан Лондон
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