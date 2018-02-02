75 лет победе в Сталинградской битве

А. Кричевский, Н. Грановский / Фотохроника ТАСС

2 февраля 1943 г. завершилась Сталинградская битва – одно из важнейших сражений во время Великой Отечественной войны. На фото: флаг победы над Сталинградом, видно здание универмага, в подвале которого находился штаб фельдмаршала Паулюса

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