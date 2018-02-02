Политика / Безопасность и право

75 лет победе в Сталинградской битве

Как выглядел город после сражения
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