75 лет победе в Сталинградской битве
Как выглядел город после сражения
2 февраля 1943 г. завершилась Сталинградская битва – одно из важнейших сражений во время Великой Отечественной войны. На фото: флаг победы над Сталинградом, видно здание универмага, в подвале которого находился штаб фельдмаршала Паулюса
1/13
Город после битвы в феврале 1943 г.
2/13
Надписи на стене дома Павлова в Сталинграде: «Мать Родина! Здесь героически сражались с врагом гвардейцы Родимцева: Илья Воронов, Павел Демченко, Алексей Аникин, Павел Довисенко» и «Этот дом отстоял гвардии сержант Яков Федотович Павлов!»
3/13
Надпись на стене одного из домов: «Здесь защищали Сталинград красноармейцы тов. Батюк!»
4/13
На одной из улиц после артобстрела
5/13
Вид на разрушенный город с самолета
6/13
Колонна пленных немецкой армии 2 февраля 1943 г.
7/13
Разрушенное здание, в подвале которого находился штаб командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала Паулюса
8/13
4 февраля 1943 г. в Сталинграде прошел парад в честь освобождения города
9/13
Никита Сергеевич Хрущев, Михаил Степанович Шумилов и Василий Иванович Чуйков (справа налево) на трибуне во время митинга в честь разгрома немецко-фашистских войск
10/13
Командующий 62-й армией Василий Чуйков у ворот металлургического завода «Красный Октябрь»
11/13
Пленные гитлеровцы покидают освобожденный город
12/13
Город после битвы в феврале 1943 г.
13/13
Самые популярные галереи