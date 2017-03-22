Преподаватель университета заявил об увольнении из-за показа студентам фильма Навального

Преподаватель философии и культурологии торгово-экономического института Сибирского федерального университета Михаил Константинов сообщил студентам, что его заставили уволиться после того, как он показал на занятиях фильм Алексея Навального про активы премьер-министра Дмитрия Медведева. Это изданию «Проспект мира» сообщили несколько студентов. Издание видело и опубликовало принтскрин сообщения от самого Константинова, который сообщил ученикам, что кто-то из группы донес руководству о просмотре фильма, информация дошла до ректора и его заставили уволиться.

На кафедре гуманитарных наук ТЭИ СФУ «Проспекту мира» сообщили, что Константинов уволился по собственному желанию 21 марта, но с фильмом это не связано. «Что касается озвученной им версии, что увольнение произошло по причине того, что студенты попросили его продемонстрировать фильм-расследование Навального, то она выглядит как минимум странной. Хотя бы в силу того, что найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда: он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация [СФУ] захотела бы «утаить» его от студентов, то сделать это невозможно, а значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», - цитирует издание свой источник.

Сам Константинов рассказал «Авторитетному радио», что хотел объяснить первокурсникам, почему в стране процветает коррупция, и что фильм Навального подробно отвечает на этот вопрос. По его словам, фрагменты фильма он показал на занятии по истории мировой культуры.

«То есть ответственность за коррупцию несут не коррупционеры, а преподаватель Константинов из Красноярска», - прокомментировал ситуацию Навальный.