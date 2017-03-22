Парламент Шотландии приостановил дебаты о независимости из-за теракта в Лондоне

Депутаты шотландского парламента отложили дебаты по вопросу о независимости региона из-за теракта, происшедшего близ здания британского парламента, сообщает в среду BBC. Срок возобновления дебатов не называется.

Сегодня сотрудники полиции ликвидировали преступника, который на автомобиле врезался в ворота парламента, сбив как минимум пять человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. Одновременно другой вооруженный мужчина открыл стрельбу около здания британского парламента. Полиция сочла инциденты связанными и квалифицировала их как теракт.

Сегодня парламент Шотландии должен проголосовать по вопросу о том, стоит ли поддерживать планы первого министра Николы Стерджен о проведении второго референдума о независимости Шотландии. По мнению Стерджен, решение о выходе Великобритании из состава ЕС противоречит волеизъявлению большинства шотландцев.