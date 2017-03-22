Власти Петербурга не согласовали «антикоррупционный митинг» на Марсовом поле

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал «антикоррупционный митинг» на Марсовом поле 26 марта, поскольку на этот день там запланировано другое мероприятие. «Нами было подано несколько уведомлений на массовые пикеты в Центральном и Адмиралтейском районах, а также на митинг на Марсовом поле. По всем точкам были получены отказы. Так, на территории Марсова поля с 10.00 до 20.00 будет проводиться культурно-массовое мероприятие, призывающее к защите и возрождению традиционных моральных и семейных ценностей, в ходе которого будет задействована вся территория Марсова поля», - сообщила представитель оргкомитета Полина Костылева. Смольный предложил организаторам провести митинг на Митрофаньевском шоссе на юге города.