Контракт помощника Путина по международным делам продлен еще на год – «Коммерсантъ»

Помощнику президента по международным делам 13 марта исполнилось 70 лет, это предельный возраст нахождения на госслужбе. Тем не менее Владимир Путин лично решил продлить его контракт еще на год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах и собеседника, близкого к администрации президента. «Юрий Викторович играет ключевую роль в формировании внешнеполитической повестки, выполняет крайне важные поручения – в сложившейся ситуации менять его просто нецелесообразно», – говорит один из них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Ушаков «продолжает работать».

По информации издания, новый контракт рассчитан на год и закончится в марте 2018 г. сразу после президентских выборов. В октябре 2016 г. появлялась информация, что Ушаков покинет Кремль по возрасту. В числе его потенциальных преемников называлась и кандидатура Пескова, отмечало тогда издание.

Ушаков был послом России в США с 1998 по 2008 г., затем курировал международные дела в должности замглавы аппарата правительства. После возвращения Путина в Кремль Ушаков ушел за ним на позицию помощника президента. Собеседники отмечают, что даже после вхождения Крыма в состав России, серьезно обострившего российско-американские отношения, Ушакову удавалось «насытить внешнеполитическую повестку дня» Путина.

Сейчас одна из главных задач Ушакова – работа над организацией встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Как ранее сообщалось, стороны планируют встретиться не позднее июля, когда в Гамбурге пройдет саммит G20.