Лавров отметил топорность публикаций о вмешательстве России в выборы в Германии и Франции

Министр иностранных дел Сергей Лавров отрицает вмешательство России в выборы в других государствах. Как передает ТАСС, он заявил это в Военной академии Генштаба Вооруженных сил. Он признался, что ему «поразительно читать» публикации о попытках Москвы вмешаться в предвыборные кампании стран Евросоюза. «Абсолютно вымышленные, а самое главное – неумные, топорно написанные статьи и репортажи о якобы нашем тотальном влиянии на избирательные процессы», – отметил он.

«Мы будем готовы сотрудничать с теми властями, которые придут к власти», – подчеркнул министр.