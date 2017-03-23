В Киеве убили экс-депутата Госдумы Вороненкова

В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Это сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции. Это же сообщает УНИАН, обещая представить детали позднее.

До этого УНИАН сообщил о перестрелке утром 23 марта у отеля «Премьер-палас» в центре Киева, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. «Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию», – сообщало агентство со ссылкой на dtp.kiev.ua. На место прибыла полиция и оперативно-следственная группа.

В Шевченковском райотделе полиции сообщили, что получили сигнал о происшествии около 11.40, оперативная группа отправилась на место, передало ТСН.

Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака из-за убийства человека в центре Киева, сообщил Грицак перед началом пресс-брифинга с и. о. председателя Консультативной миссии Евросоюза Жоэлем Вахтером.

«Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель "Премьер-палас", один погиб, двое ранены, они находятся в больнице, позднее процитировал ТАСС начальника киевского управления МВД Андрея Крищенко. – Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков», – сказал он.

Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от фракции КПРФ. По результатам выборов в сентябре 2016 г. он в Думу не прошел. Зимой 2017 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Вороненков и его жена, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, также не прошедшая в новый состав Думы, перебрались на Украину. В феврале 2017 г. Вороненков дал интервью, в котором подтвердил, что дал Генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича, что гражданство Украины он получил 6 декабря – через два дня после истечения депутатских полномочий. 6 марта стало известно, что он автоматически исключен из КПРФ из-за того, что получил украинское гражданство.

В России Вороненков обвиняется в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отарий Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.

СКР впервые попросил Думу лишить коммуниста неприкосновенности в связи с этим делом в декабре 2014 г., однако Вороненков сохранил свой статус до истечения срока полномочий депутатов шестого созыва.