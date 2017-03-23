Путину доложили об убийстве экс-депутата Вороненкова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. От комментариев Песков отказался. «Это не наша тема, что нам комментировать», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, в Киеве убит Денис Вороненков. Он выходил из отеля «Премьер-палас» с охранником, и в это время неизвестный открыл по ним огонь. В ходе перестрелки охранник был ранен, но успел выстрелить в нападавшего.