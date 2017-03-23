Бывший начальник ИК-46 в Невьянске отправится в колонию на 13,5 года за избиение заключенного до смерти

В Свердловской области суд признал бывшего начальника исправительной колонии № 46 города Невьянска и трех его подчиненных виновными в гибели осужденного летом 2015 г. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Илья Чикин приговорен к 13,5 года лишения свободы, его бывший заместитель Александр Николаев и экс-начальник отдела безопасности колонии Евгений Панов - к 13 годам. Бывший младший инспектор группы надзора Дмитрий Усов получил 7,5 года колонии. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

Утром 5 июля 2015 г. более 400 осужденных исправительной колонии № 46 в Невьянске отказались от приема пищи. 6 июля голодовка продолжилась. Сообщалось, что 4 июля в ИК скончался осужденный за разбой мужчина 1989 года рождения. В ГУ ФСИН подтверждали, что 3 июля он пожаловался на ухудшение самочувствия. Его осмотрел врач медсанчасти, после чего он был в экстренном порядке этапирован в больницу. По данным прокуратуры, врачи обнаружили на теле заключенного гематомы. Он умер на следующий день после госпитализации. По факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Основным требованием голодающих было возбуждение уголовного дела, которое вела бы не следственная бригада из Невьянска, а представители областного управления СКР. На время следствия они требовали отстранения начальника колонии и его заместителя. 7 июля ФСИН сообщила о назначении временного руководства колонии.

6 июля СКР возбудил еще одно уголовное дело по следам событий в колонии - о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Следствие не исключало, что к смерти осужденного могут быть причастны сотрудники колонии. Оба дела были объединены в одно производство. Вскоре следователь вынес решение о процессуальном задержании начальника колонии ИК-46 в качестве подозреваемого, так как в ходе расследования у органов СКР появились основания подозревать, что к совершению преступлений он может быть причастен.

В августе 2016 г. дело было передано в суд. Трое из обвиняемых, как считает следствие, днем 1 июля 2015 г. избили осужденного за систематические нарушения режима. Через пару дней в коридоре штрафного изолятора начальник ИК-46 ударил пострадавшего кулаком в грудь. После этого осужденный долгое время был пристегнут наручниками к решетке камеры. По данным экспертизы, все это в совокупности привело к смерти заключенного.

Кроме этого, согласно материалам дела, в ноябре 2012 г. начальник ИК-46 подписал приказ о назначении водителя - сотрудника гаража колонии по совместительству на полставки младшим инспектором отдела охраны учреждения, но эти обязанности он не выполнял. Материальный ущерб, причиненный ГУФСИН, оценивается в 124 000 руб.

Бывшему начальнику колонии и трем сотрудникам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, превышении должностных полномочий с применением насилия, растрате с использованием служебного положения, напоминает «Интерфакс». Также сообщалось, что в ноябре прошлого года суд приговорил к двум годам условно каждого еще двух сотрудников колонии, которые, как установило следствие, не сняли с осужденного наручники в установленное время.