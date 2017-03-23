Путин назвал стратегические ядерные силы приоритетным пунктом новых вооружений

Стратегические ядерные силы (СЯС) в приоритетном порядке будут оснащаться новыми вооружениями. «Мы будем и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь это касается стратегических ядерных сил», – сказал Путин на церемонии представления ему офицеров, назначенных на высшие командные должности.

Президент добавил, что «до конца 2020 г. их оснащенность современным вооружением должна превысить 60%, а по отдельным параметрам — 90%».

К 2021 г., по словам Путина, ударный потенциал высокоточного оружия должен возрасти в четыре раза. «В сдерживании потенциального агрессора растет роль высокоточных средств поражения, их характеристики в полной мере подтвердились в ходе боев с террористами в Сирийской арабской республике. К 2021 г. ударный потенциал высокоточного оружия нашей армии и флота должен увеличиться в четыре раза», - пояснил он.

Начальник Главного оперативного управления генштаба ВС России Сергей Рудской отметил, что «перевооружение войск на новые образцы военной техники ведется в плановом порядке».