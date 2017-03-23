Путин приехал в Малый театр на спектакль «Последняя жертва»

Российский президент Владимир Путин приехал вечером в Малый театр на постановку «Последняя жертва» по пьесе Островского.

Путина встретили гендиректор театра Тамара Михайлова, художественный руководитель Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский. Премьера спектакля состоялась 18 декабря 2004 г. Президент уже пытался вечером 19 декабря посмотреть «Последнюю жертву» в Малом театре, который на тот момент открылся после реставрации.

Однако вечером в тот же день был убит посол России в Турции Андрей Карлов, и Путину пришлось отложить поездку в театр. Сегодня, 23 марта, в Киеве был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. В этот раз поездку в театр президент откладывать не стал.