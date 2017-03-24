Фийон обвинил Олланда в манипулировании СМИ и устранении политических конкурентов

Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон обвинил действующего главу государства Франсуа Олланда в слежке за своими политическими оппонентами, прослушивании их телефонов и манипулировании прессой, передает BFMTV его заявления на телеканале France 2. «У нас есть газеты, которые получают документы спустя 48 часов после их изъятия следователями, например из моего офиса. Кто им их дает? Государственные службы. Вы думаете, они делают это без ведома начальства?» - так отреагировал Фийон на вопрос о том, кто стоит публикацией сюжетов о расследованиях, в которых он является фигурантом.

Во Франции готовится к публикации книга «Добро пожаловать на площадь Бове. Полиция: постыдные тайны пятилетки». По словам Фиойна, ознакомившегося с PDF-фрагметами, из нее следует, что Олланд создал в Елисейском дворце «теневой кабинет», для борьбы с политическими оппонентами. Жертвами этой борьбы, как считает Фийон, стал он сам и экс-президент Франции Николя Саркози, выбывший из предвыборной кампании. «Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале», - заявил Фийон.

Олланд осудил «ложные обвинения» Фийона. Елисейский дворец заявил, что исполнительная власть никогда не вмешивалась в судебные процессы.

Пока шел эфир, журналист Дидье Ассу, один из авторов книги, на которую ссылался Фийон, заявил, что ничего подобного никогда не писал. «Единственный человек, который думает, что в стране существует «теневой кабинет» - это Франсуа Фийон», - приводит его слова France 2. «Этого «теневого кабинета нет, - настаивает автор. - Николя Саркози создал политическую полицию. Франсуа Олланд просто использовал полицию для политических целей, но как и все президенты Пятой республики». Телеканал отмечает, что Фийон узнал об опровержении в прямом эфире и был очень смущен, но предложил дождаться публикации и посмотреть, что же именно там написано.