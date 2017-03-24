Главком Росгвардии прокомментировал нападение боевиков в Чечне

Погибшие в Чечне росгвардейцы предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения, заявил главком войск Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

«Подлое нападение террористов-смертников унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, ценой своей жизни предотвративших многочисленные жертвы среди мирного населения», - сказал Золотов на церемонии вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам Росгвардии.

В Чечне в ночь на пятницу группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Росгвардии. При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших, шестеро военнослужащих были убиты.