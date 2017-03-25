Меркель признала ошибки ЕС и заявила о необходимости их исправить

Канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки Евросоюза и заявила о необходимости завершить неоконченные дела. «Думаю, что мы далеко не все делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база», – сказала Меркель в эфире Первого канала итальянского телевидения. Канцлер посетила Рим по случаю 60-летия подписания Римского договора.

«Открывая внутренние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности», – отметила Меркель.

По мнению канцлера Германии, Европа сможет найти единое решение миграционного вопроса, только «когда каждый сделает вклад, исходя из своих возможностей». «Мы должны создать условия, чтобы люди не бежали [из своих стран], разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе», – заключила Меркель.