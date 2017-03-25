Юнкер считает опасной критику Трампа в отношении Евросоюза

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает, что критика президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза может привести к войне на Балканах. «Я сказал вице-президенту [Майклу Пенсу]: «Не призывайте другие страны выходить из ЕС, потому что, если Европейский союз распадется, вы получите новую войну на Западных Балканах», – сказал Юнкер в интервью Financial Times.

Председатель ЕК считает, что Босния и Герцеговина, Сербия, Македония и Албания без вмешательства Брюсселя вернутся к войне. По его мнению, Трамп не разбирается в сложной европейской истории, раз призывает страны выходить из Евросоюза.