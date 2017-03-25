По факту гибели подростков в ДТП в Московской области возбуждено дело

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту ДТП в Подмосковье, жертвами которого стали трое подростков, возбуждено уголовное дело.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в Луховицком районе следственным отделом ОМВД России по Луховицкому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», – сказала Волк, слова которой приводятся на сайте МВД.

Авария произошла утром 25 марта. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, в котором находились подростки в возрасте 12-13 лет.