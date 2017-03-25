Президент Литвы считает Россию угрозой для Европы

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Россия является угрозой для всей Европы. «Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде – близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», – сказала Грибаускайте в интервью изданию Foreign Policy.

Поэтому, по словам президента, Литва просит США «решиться на постоянную дислокацию сил» в Балтийском регионе. Грибаускайте отметила, что Вильнюс доверяет Вашингтону, независимо от того, кто занимает пост президента США.

Президент Литвы поддержала позицию Дональда Трампа, который призывает страны НАТО увеличить военные бюджеты. «Все страны НАТО должны больше инвестировать. В Литве в этом году расходы на оборону составляют 1,8% ВВП, в следующем составят 2,1%», – заявила Грибаускайте.