Евросоюз обвинил Минск в нарушении демократических обязательств

Евросоюз осудил действия властей Белоруссии во время несанкционированной акции в Минске и обвинил их в нарушении демократических обязательств. «В преддверии и во время событий в рамках “Дня воли”, несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности, реакция служб безопасности была беспорядочной и неподобающей», – говорится в коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС.

В субботу, 25 марта, в столице Белоруссии прошла несанкционированная акция оппозиции «День воли», в ходе которой было задержано несколько десятков человек.

«В последние дни мы ежечасно наблюдали сообщения о превентивных арестах и задержаниях по разным обвинениям. Журналистов наказывали за освещение событий», – отмечается в коммюнике.

По мнению ЕС, «такие репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Белоруссией политике демократизации и ее международным обязательствам». Брюссель призвал немедленно освободить всех задержанных во время митинга.