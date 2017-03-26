Несогласованный митинг оппозиции проходит в Санкт-Петербурге

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге проходит несогласованный митинг оппозиции. Организаторы акции несколько раз подавали заявки на проведение мероприятия, но им было отказано.

Причиной отказа стало то, что на это время запланирован другой митинг – Национально-освободительного движения (НОД). Он посвящен защите традиционных моральных и семейных ценностей. Митинг оппозиции проходит в другой части Марсова поля. Полиция призывает собравшихся разойтись, но действий пока не предпринимает.

Как сообщает корреспондент «Ведомостей» Дмитрий Горшенин, на митинг пришло больше человек, чем на акцию против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Звучат лозунги «Путин – вор», «Это наш город, это наша страна», «Вор должен сидеть в тюрьме», «В отставку». У присутствующих много плакатов антикоррупционной направленности, на некоторых из них нарисованы кроссовки и уточки.

По периметру стоят несколько автозаков. Информации о задержаниях пока нет.