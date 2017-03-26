На митинге в Москве задержано более 130 человек

В Москве продолжается антикоррупционная акция. По данным «ОВД-Инфо», в ходе нее уже задержано более 130 человек, задержания продолжаются. Ранее сообщалось, что оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный задержан у метро «Маяковская». Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией».

Как передает корреспондент «Ведомостей», число людей на Тверской растет, в толпе появляется больше плакатов, флагов. Люди скандируют «Здесь наш город», «Россия будет свободной», «Россия без Путина».

«Около "Елисеевского" омоновцы практикуют такой прием: время от времени вклиниваются в толпу, стоящую на тротуаре, и выхватывают какого-нибудь человека. Так схватили уже минимум троих», – говорит корреспондент «Ведомостей». Также он сообщил, что на Пушкинской площади были задержаны 10 человек.