Навальный сообщил, что его доставили в ОВД

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его доставили в ОВД и расспрашивают про расследование о премьере России Дмитрии Медведеве. «Со мной все нормально. Доставили в ОВД. Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая», – написал Навальный в Twitter.

Он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что сегодня тема митинга – коррупция, а не задержания. «Ну задержали и ладно. Есть в жизни вещи, за которые стоит быть задержанным», – добавил Навальный.

Ранее сообщалось, что оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный задержан у метро «Маяковская». Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией».