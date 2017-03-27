Госдепартамент США осудил аресты протестующих против коррупции в России

Внешнеполитическое ведомство США осудило факты арестов сотен протестующих против коррупции в России, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента Марка Тернера. «Мы призываем российское правительство немедленно выпустить всех мирных протестантов», - отмечается в заявлении. Тернер также добавил, что в Вашингтоне выражают обеспокоенность в связи с задержанием оппозиционера Алексея Навального.

Призывы к акциям протеста прозвучали после обнародования расследования Навального «Он вам не Димон», в котором рассказывалось о том, как премьер-министр Дитрий Медведев распоряжается дорогой недвижимостью. Только на YouTube фильм посмотрело 11,8 млн человек. После этого Медведев забанил Навального в Instagram. Этим реакция премьера на расследование, по сути, и ограничилась. Митинги, планировавшиеся в 84 городах, должны были призвать власть к ответу. Согласовать акции, по данным Навального, удалось лишь в 21 городе.

В Москве митинг, прошедший 26 марта, не был санкционирован. По данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек. Как следует из сообщения проекта ОВД-Инфо, 26 марта после 22.00 в Москве было задержано 882 человека, в Санкт-Петербурге – 131.