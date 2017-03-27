Навального доставили в Тверской суд

Оппозиционера Алексея Навального, который был задержан днем в воскресенье и оставлен на ночь в отделении полиции, доставили в Тверской районный суд Москвы. Это сообщает «Эхо Москвы». Адвокат Ольга Михайлова рассказала радиостанции, что Навального обвиняют в организации массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка. Максимальная санкция по этой административной статье составляет 15 суток ареста.

Навальный был задержан у ст. м. «Маяковская» вскоре после 14.00 – заявленного начала акции против коррупции. После задержания он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией». Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции. Они пытались автобус раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «позор», сообщил корреспондент «Ведомостей». Позднее стало известно, что в ОВД на него стали оформлять протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массовой акции.

В тот же день были задержаны 17 сотрудников основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В бизнес-центре «Омега плаза», где находится московский офис фонда, сначала была объявлена эвакуация в связи с угрозой взрыва. Находившихся в офисе сотрудников ФБК задержали, как сообщалось, из-за неповиновения законным требованиям представителей властей. Директора ФБК Романа Рубанова отпустили, остальных сотрудников оставили в ОВД на ночь.

Активист основанной Навальным Партии прогресса Николай Ляскин также был задержан в воскресенье. Он утверждает, что в автозаке один полицейский ударил его по голове, потребовалась госпитализация. Ночь Ляскин провел в Боткинской больнице под охраной.