На акции против коррупции в Москве было задержано более 1000 человек

Во время антикоррупционного митинга в Москве в воскресенье было задержано более 1000 человек, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, в отделы полиции было доставлено 1030 участников протестных акций: «Часть из них отпущена, в отношении других составляются протоколы об административных правонарушениях».

Такие же данные по числу задержанных приводит и «ОВД-Инфо» – 1030 человек. Их развезли по 51 отделению полиции. На данный момент отпущены не все задержанные, сообщает «ОВД-инфо»: как минимум 120 человек по-прежнему остаются в отделениях.

«В местах проведения несанкционированной акции в Москве было выявлено 46 несовершеннолетних, всех сразу передали на руки родителям», – сказал другой собеседник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

В воскресенье в России прошли митинги против коррупции. В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек; задержано более 500, в отношении большинства составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), один полицейский госпитализирован с черепно-мозговой травмой.