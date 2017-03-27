Спикер ПАСЕ Педро Аграмунт ищет возможности сотрудничества с Россией

Руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил европейским парламентариям и членам Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ проводить совместные конференции по самым «больным» темам – по борьбе с терроризмом, миграции, наркотрафиком.

Первая такая конференция на тему информационных войн может состояться в Армении, после нее могут быть подготовлены поправки в законодательство, рассказал журналистам спикер Госдумы и председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин. Он отметил, что на встрече со спикером ПАСЕ в рамках его частного визита в Россию на заседании МПА СНГ и ПА ОДКБ обсуждались новые форматы взаимодействия. Для реализации новых форматов Аграмунту придется обсудить идею в Бюро ПАСЕ, решение будет за ними. В беседе с Володиным Аграмунт назвал его «другом».

Володин отметил, что Аграмунт подвергается давлению со стороны европейских коллег за свою позицию по России. Он отметил, что европейские коллеги рассылают письма с просьбой об отставке Аграмунта.

Спикер ПАСЕ рассказал журналистам, что трудные вопросы, касающиеся конфликта на Украине, по-прежнему остаются предметом разногласия между Парламентской ассамблеей и российским парламентом. Российская делегация по-прежнему настаивает на поправке в регламент, которая запретила бы ПАСЕ лишать делегации права голоса. Однако Аграмунт сказал, что этот вопрос не обсуждался на встрече, хотя разговоры об этом ходят.

Российскую делегацию ПАСЕ лишила права голоса в 2014 г. из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. В 2015 г. ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, но пока Россия по-прежнему лишена голоса, участия в работе руководящих органов и мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами.