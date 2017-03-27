Международные отношения

Спикер ПАСЕ Педро Аграмунт ищет возможности сотрудничества с Россией

В Европе поведением Аграмунта недовольны, отметил председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин
Педро Аграмунт во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
Педро Аграмунт во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
Анна Исакова / пресс-служба Госдумы / ТАСС

Руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил европейским парламентариям и членам Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ проводить совместные конференции по самым «больным» темам – по борьбе с терроризмом, миграции, наркотрафиком.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встречались в январе
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Но о полноценном возвращении России в ассамблею речь пока не идет

Первая такая конференция на тему информационных войн может состояться в Армении, после нее могут быть подготовлены поправки в законодательство, рассказал журналистам спикер Госдумы и председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин. Он отметил, что на встрече со спикером ПАСЕ в рамках его частного визита в Россию на заседании МПА СНГ и ПА ОДКБ обсуждались новые форматы взаимодействия. Для реализации новых форматов Аграмунту придется обсудить идею в Бюро ПАСЕ, решение будет за ними. В беседе с Володиным Аграмунт назвал его «другом».

Володин отметил, что Аграмунт подвергается давлению со стороны европейских коллег за свою позицию по России. Он отметил, что европейские коллеги рассылают письма с просьбой об отставке Аграмунта.

Спикер ПАСЕ рассказал журналистам, что трудные вопросы, касающиеся конфликта на Украине, по-прежнему остаются предметом разногласия между Парламентской ассамблеей и российским парламентом. Российская делегация по-прежнему настаивает на поправке в регламент, которая запретила бы ПАСЕ лишать делегации права голоса. Однако Аграмунт сказал, что этот вопрос не обсуждался на встрече, хотя разговоры об этом ходят.

Российскую делегацию ПАСЕ лишила права голоса в 2014 г. из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. В 2015 г. ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, но пока Россия по-прежнему лишена голоса, участия в работе руководящих органов и мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами.

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