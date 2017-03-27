Полковник МВД Захарченко пожаловался суду на давление следствия

Бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко заявил в суде, что следствие оказывает на него давление, склоняя к самооговору. Как сообщает «Интерфакс», суд рассматривал ходатайство Захарченко о смене меры пресечения. Бывший полицейский начальник обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

«Следователь при адвокате Лебедевиче мне говорил: "Признайся во всем, или мы задержим твоего отца, или мы у твоей дочери Ульяны Захарченко заберём квартиру". В чем признаться? На основании чего заберут квартиру? - заявил подследственный в суде. - Мне следователь сказал, что если я себя не оговорю , то у них все схвачено: и прокуратура, и суд. Для меня это нонсенс. Все это было сказано при свидетелях».

Как передает «Интерфакс», следователь оставил эти слова без комментария, но сказал, что расследование дела носит особую сложность, выясняется причастность подозреваемого к другим преступлениям и что полковник должен быть изолирован от общества, чтобы не вступить в контакт с другими лицами.

Также Захарченко в суде снова заявил, что не имеет отношения к найденным в квартире его сестры миллиардам. Ранее сообщалось, что при обысках по делу Захарченко была изъята валюта в общей сложности на 9 млрд руб.

2 марта Басманный суд продлил арест Захарченко до 8 июня. Он просил Мосгорсуд перевести его под домашний арест, городской суд 27 марта признал продление ареста законным и не стал изменять меру пресечения, сообщает «Интерфакс».