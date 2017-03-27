Путин призвал Росгвардию бороться с любыми попытками дестабилизации

Росгвардия должна «профессионально реагировать на попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране», заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном дню войск Росгвардии (27 марта).

«Вы обладаете крепким кадровым составом и большим профессиональным опытом, необходимыми оперативными и техническими возможностями, и ваша прямая обязанность максимально использовать весь этот огромный потенциал для зашиты национальных интересов России, прав и свобод наших граждан», - сказал президент.

Кроме того, продолжил Путин, на Нацгвардию возлагаются задачи по обеспечению надежной защиты государственных объектов, контроль над оборотом оружия и координация охранной деятельности в стране, все это во взаимодействии с гражданским обществом.

Глава государства передал директору Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующему войсками Нацгвардии Виктору Золотову знамя ведомства. Оно было символом внутренних войск МВД и теперь в знак преемственности традиций переходит Росгвардии. «Эта воинская реликвия олицетворяет честь и доблесть многих поколений защитников Отечества, символизирует славные традиции, подчеркивает их неразрывную историческую связь», - сказал президент.

Концерт ко Дню Росгвардии, согласно конкурсным документам, обошелся государственному бюджету в 18,9 млн руб. День войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден президентским указом от 16 января 2017 г. Он, в целях сохранения воинских традиций, приходится на упраздненный День внутренних войск МВД России.