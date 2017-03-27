Демократия

Песков: детям сулили деньги за задержания на воскресных акциях

Он не ответил, надо ли премьеру Медведеву реагировать на обвинения в коррупции
Песков: детям «сулили награды» за участие в воскресных акциях
Песков: детям «сулили награды» за участие в воскресных акциях
Ярослав Чингаев для Ведомостей

Организаторы протестных акций спровоцировали людей, в частности несовершеннолетних, на участие в протестах в воскресенье в Москве, «в том числе суля некие награды», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути детей, призывая их, в том числе суля некие награды, принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте, подвергая тем самым безопасность и даже жизнь этих детей, несовершеннолетних [угрозе]», – заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

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«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены», – цитирует Пескова «РИА Новости».

При этом, по его словам, в Кремле уважают гражданскую позицию и право ее высказывать, но в тех случаях, когда это делается в том формате и тех местах, которые соответствуют законам. «По сути то, что мы видели вчера в некоторых местах, особенно в Москве, – это провокация и ложь. Потому что те, кто накануне весьма изощренно, псевдоакадемическим языком объяснял, что акция законна и никоим образом не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь. Акция не была согласована», – заявил он.

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Песков добавил, что «люди вышли в несогласованное время и в несогласованном месте» – в центре города, «тем самым создавая помехи и для движения, и для безопасности огромного количества прохожих, которые там в выходной день находятся».

В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек; задержано более 500 человек. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1030 человек, из развезли по 51 отделению полиции. В Кремле считают работу органов правопорядка на протестных акциях абсолютно корректной и высокопрофессиональной, подчеркнул Песков.

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Антикоррупционные акции предложил провести Алексей Навальный – поскольку власти почти не реагировали на факты из фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон»: как Дмитрий Медведев через благотворительные фонды распоряжается дорогой недвижимостью. Только на YouTube фильм посмотрело 11,8 млн человек. Песков оставил без комментариев вопрос журналистов, считают ли в Кремле целесообразным, если бы Медведев ответил на обвинения. «Я оставляю без комментариев этот вопрос», – сказал Песков.

Он пообещал, что Кремль примет во внимание те требования и тот настрой, которые были продемонстрированы обществом в ходе согласованных акций, состоявшихся в полном соответствии с законом. «В некоторых городах митинги были согласованы, они были разрешены и прошли в строгом соответствии с законом без каких-либо эксцессов. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти, скажем так, предложения и так далее, которые озвучивались, критика, которая озвучивалась, она будет приниматься во внимание», – сказал Песков.

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При этом, по его словам, Кремль считает неправомерными предположения о том, что власти могли ограничивать информирование о протестных акциях по телеканалам. На вопрос о том, как телеканалы подошли к освещению этих акций, Песков отметил, что Кремль «не формирует редакционную политику телеканалов». «Телеканалы показывают то, что они считают важным и значимым», – подчеркнул он (цитаты по ТАСС).

«Информация обильна, она абсолютно свободна в своем хождении и распространении, поэтому здесь никаких ни опасений, ни озабоченностей быть не может», – заявил он.

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По его словам, в Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни преуменьшать, ни преувеличивать этих масштабов. Путин был проинформирован о протестных акциях, добавил Песков.

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В Москве на Тверской началась акция против коррупции
А. Гордеев / Ведомости
В Москве на Тверской началась акция против коррупции
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Еще до начала антикоррупционной акции в Москве начались задержания. Как сообщает корреспондент «Дождя» Лиза Сурначева, у метро «Белорусская» задержали девушку с плакатом и двух мужчин
А. Гордеев / Ведомости
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Филипп Киреев сообщает, что у метро «Пушкинская» тоже происходят задержания. «Медиазона» пишет, что на площади возле здания газеты «Известия» задержан мужчина, двое полицейских посадили его в автозак
А. Гордеев / Ведомости
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Алексей Навальный был задержан почти сразу после того, как прибыл на Тверскую для участия в несогласованном митинге против коррупции в Москве. Участники акции не давали уехать автозаку, в который его посадили. «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией», – написал Навальный в Twitter
ФБК
Алексей Навальный был задержан почти сразу после того, как прибыл на Тверскую для участия в несогласованном митинге против коррупции в Москве. Участники акции не давали уехать автозаку, в который его посадили. «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией», – написал Навальный в Twitter
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Участники акции идут по ходу движения автотранспорта по обеим сторонам Тверской улицы
ФБК
Участники акции идут по ходу движения автотранспорта по обеим сторонам Тверской улицы
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Среди участников акции встречаются люди с российскими флагами, а также те, кто несет кроссовки
Антон Новодережкин/ТАСС
Среди участников акции встречаются люди с российскими флагами, а также те, кто несет кроссовки
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Шествие на Тверской не было согласовано мэрией Москвы. Сам Навальный считает, что, поскольку мэрия не предложила альтернативное место в центре Москвы, они могут провести акцию на Тверской, ссылаясь при этом на постановление Конституционного суда 2013 г.
А. Гордеев / Ведомости
Шествие на Тверской не было согласовано мэрией Москвы. Сам Навальный считает, что, поскольку мэрия не предложила альтернативное место в центре Москвы, они могут провести акцию на Тверской, ссылаясь при этом на постановление Конституционного суда 2013 г.
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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Комментарии  ()
ch_Polina
14:16 27.03.2017
И это всё, что он смог сказать? Жалкая и беспомощная реакция. А что же главные фигуранты отмалчиваются?
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