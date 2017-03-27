Минобороны России опровергло обвинения США в поставках оружия «Талибану»

В Минобороны России отвергли обвинение американского генерала в том, что Россия поставляет оружие движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) в Афганистане.

«В отличие от американских государственных ведомств, у Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия, а тем более поставок вооружения организациям, признанным ООН террористическими», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал выступление начальника европейского командования вооруженных сил США Кертиса Скапаротти. Американский генерал заявлял, что Россия может снабжать оружием афганских талибов.

«Генералу Скапаротти следовало бы требовать от подчиненных уделять больше внимания качественному планированию операций против "Талибана" вместо того, чтобы оправдывать неудачи в Афганистане мифическим влиянием "руки Москвы"», - сказал Конашенков.