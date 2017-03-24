Командующий НАТО в Европе обвинил Россию в помощи талибам

Генерал армии США, командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в помощи радикальному движению «Талибан» в Афганистане. «Я вижу влияние России в последнее время — усиление влияния в том, что касается сотрудничества и, возможно, даже поставок талибам», — приводит Reuters слова Скапаротти. Деталей он не уточнил.

Ранее Москва уже отвергала обвинения в продаже оружия «Талибану», но не отрицала контакты с талибами. В российском МИДе их объясняли необходимостью побудить движение «присоединиться к процессу национального примирения при руководящей роли Кабула».