Памятник Пушкину на Пушкинской площади закрыт на ремонт до осени

Памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади в Москве огорожен и закрыт на реставрацию до сентября 2017 г. В связи с проведением работ огорожена забором из профнастила и часть Пушкинской площади, прилегающая к памятнику.

Согласно информационному сообщению, размещенному на Тверской улице перед памятником, производственные работы по реставрации памятника проводятся по заказу ГКУ города Москвы «Мосреставрация». Срок начала работ - апрель, окончания - сентябрь 2017 г., номер госконтракта - 17Р2/19-ГК/16.

На сайте госзакупок указана стоимость контракта - 37,6 млн руб., его выиграло ООО «Реставрационная мастерская Наследие». В контракт, помимо памятника Пушкину, входят три скульптуры в парке Дружбы на пересечении Фестивальной улицы с Ленинградским шоссе, памятник Калинину на Авиамоторной и академику Курчатову на одноименной площади.

Памятник работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 г. в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 г. монумент развернули на 180 градусов и переместили на противоположную сторону площади - на место колокольни снесенного Страстного монастыря. За время существования он реставрировался дважды - в 1993 и 2003 гг.

В прошлом году сообщалось о планирующихся работах по реставрации памятника Пушкину, которые начались в июле 2016 г. Как отмечали московские власти, с бронзового монумента предполагалось убрать слой дикой патины, из-за которой скульптура имела неоднородный зелено-голубой цвет. Предполагалось, что работы продлятся до конца 2016 г., однако о их завершении официально не сообщалось.

Накануне, 26 марта, памятник Пушкину был центром массовых протестов против коррупции, инициированных оппозиционером Алексеем Навальным после выхода расследования его Фонда борьбы с коррупцией об активах, приписываемых премьер-министру России Дмитрию Медведеву.