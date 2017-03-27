Польша привлечет Испанию к расследованию авиакатастрофы c Качиньским

Прокуратура Польши, занимающаяся расследованием крушения самолета Ту-154, на борту которого был президент Лех Качиньский, обратилась к лаборатории криминальной полиции Испании, передает агентство EFE.

К расследованию авиакатастрофы польская сторона хочет привлечь несколько других иностранных организаций, при этом каких именно, не говорится. Им необходимо будет исследовать обломки самолета и останки жертв, а также определить, есть ли следы взрывчатых веществ.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г. На его борту были 96 человек. Выживших нет.