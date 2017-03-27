Польша привлечет Испанию к расследованию авиакатастрофы c Качиньским

Прокуратура Польши, занимающаяся расследованием крушения самолета Ту-154, на борту которого был президент Лех Качиньский, обратилась к лаборатории криминальной полиции Испании, передает агентство EFE.

К расследованию авиакатастрофы польская сторона хочет привлечь несколько других иностранных организаций, при этом каких именно, не говорится. Им необходимо будет исследовать обломки самолета и останки жертв, а также определить, есть ли следы взрывчатых веществ.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г. На его борту были 96 человек. Выживших нет.

Польша хочет подать иск против России из-за обломков самолета Качиньского
Москва передала Польше записи разговоров в самолете Леха Качиньского – посольство
Минобороны Польши: Отчет о катастрофе под Смоленском сфальсифицирован
Фото