Песков: Россия никогда не действовала варварскими методами в отношении иностранного бизнеса, как Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нарушает международные обязательства и права инвесторов.

«Не может идти и речи о том, чтобы Россия действовала какими-то варварскими методами, как это происходит на Украине, подвергая опасности права частных собственников», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности принятия Россией ответных мер на действия против ее бизнеса на территории Украины.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не нарушала международные договоренности, международные обязательства, права инвесторов. «В этом плане очень легко пошатнуть доверие, очень легко потерять реноме страны, которая обеспечивает комфортные условия для инвесторов, и потом потребуются десятки лет, чтобы снова такое реноме заработать», – сказал пресс-секретарь президента.