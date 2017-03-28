Руководитель ВТБ объяснил долгий процесс поиска покупателя на украинские активы

ВТБ продолжает рассматривать предложения о покупке украинского дочернего банка группы, на актив есть несколько претендентов. Как передает «Интерфакс», это журналистам заявил президент – предправления ВТБ Андрей Костин. «Банк – это же не пара колготок. Нужно серьезно изучать, смотреть», – ответил он на вопрос о сроках переговорного процесса.

Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки» 27 марта вечером. Актив приобрел консорциум инвесторов из латвийского Norvik Banka Григория Гусельникова и белорусской частной компании Саида Гуцериева. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 г.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали «дочка» Сбербанка, Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe. Под запрет попал любой вывод капитала в пользу материнских структур в России. Предложения вступили в силу 23 марта.

До конкретизации санкций Костин говорил, что группа ВТБ рассчитывает продать украинский «БМ банк» (бывший Банк Москвы) до конца марта, а с большим по активам банком «ВТБ Украина» ситуация сложнее.