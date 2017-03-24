«Дочки» российских банков на Украине не продаются – «Коммерсантъ»

Сделка по продаже «дочки» Сбербанка на Украине сорвалась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Активная фаза переговоров продолжалась с декабря 2016 г. В них принимали участие управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. Один из собеседников уточняет, что бенефициаром сделки являлся президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Инвестгруппа ICU в 2007-2014 гг. консультировала Roshen по покупке и продаже ее активов, когда совет директоров компании возглавляла нынешний руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Ярославского называют основным претендентом на украинский Сбербанк. Переговоры с разной степенью интенсивности велись с мая 2016 г. Сбербанк настаивал на личном поручительстве Ярославского в качестве обеспечения, но он на это не согласился. В конце января Пасенюк предложил включить в сделку «понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen». С 2015 г. на имущество фабрики наложен арест на 181,5 млн руб., якобы полученных в виде возмещения НДС по поддельным документам. Сделки фабрики с имуществом были ограничены.

Продажа украинского Сбербанка была заблокирована на президентском уровне, утверждают собеседники издания. «Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120-140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны»,— пояснил один из них. Следствием этого стало объявление Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по ее консервации с апреля.

Все это спровоцировало введение санкций Киева в отношении российских банков, уверен правительственный собеседник издания.

Пасенюк же вел переговоры и по «дочкам» ВТБ. Группа рассчитывала вернуть свои вложения и выручить от сделки $200 млн. Но проблемой стал кредитный портфель в $3,5 млрд. Сейчас за актив предлагают около $50 млн. БМ-банк ВТБ продает отдельно.

Вэбовским банком ПИБ интересуются двое-трое потенциальных покупателей, в том числе венгерский ОТР. Глава ВЭБа Сергей Горьков заявлял, что финальное решение может быть сформировано на следующей неделе. Также, по информации издания, интерес к активу проявляют глава Федерации бокса Киевской области Сергей Тронь и бизнесмен Валерий Хорошковский.