Выборы президента РАН могут состояться в конце сентября

Вероятнее всего, выборы президента Российской академии наук пройдут 27 сентября, предварительная договоренность об этом достигнута на президиуме РАН. Как передает «Интерфакс», это заявил и. о. президента РАН Валерий Козлов. Он уточнил, что общее собрание академии предварительно намечается на 26 сентября, выборы могут пройти на следующий день. По его словам, это произойдет «в точности через шесть месяцев после истечения полномочий нынешнего состава руководства Российской академии наук». Окончательное решение по срокам президиум РАН примет 11 апреля.

На прошлой неделе запланированные выборы президента РАН были отложены до осени из-за того, что три кандидата – действующий на тот момент президент Владимир Фортов, академики Александр Макаров и Вячеслав Панченко – взяли самоотвод. Тогда речь шла о переносе выборов на ноябрь. Фортов рассказал журналистам, что группа академиков указала на несовершенства устава РАН, которые, по их мнению, достаточно существенны, и в этой ситуации проведение выборов по заранее намеченному плану может бросить тень на легитимность избрания как президента РАН, так и президиума академии, и результаты выборов может не одобрить правительство, пусть вероятность такого исхода и гипотетическая. Также он сказал, что не мог остаться безальтернативным кандидатом.

Два дня спустя агентства со ссылкой на источники сообщили, что Фортов госпитализирован и отправлен в отставку. Еще через день официально было объявлено о его отставке распоряжением правительства и назначении Козлова и. о. президента.

28 марта пресс-служба академии сообщила об увольнении вице-президента РАН Валерия Костюка по собственному желанию. Источник «Интерфакса» в академии сообщил, что Костюк в том числе курировал вопросы финансов в РАН и был «правой рукой» Владимира Фортова.