Бывший президент РАН Фортов станет советником академии

Бывший президент РАН Владимир Фортов будет переведен на должность советника Российской академии наук и остается директором Объединенного института высоких температур, заявил и. о. президента РАН Валерий Козлов. Он отметил, что о переводе на должность советника попросил сам Фортов.

Козлов напомнил, что Фортов остается на должности директора Объединенного института высоких температур, хотя срок его полномочий истекает 31 декабря.

Вероятнее всего, выборы президента Российской академии наук пройдут 27 сентября, предварительная договоренность об этом достигнута на президиуме РАН.