«Фонтанка» сообщила о задержании в Москве сына замдиректора Эрмитажа

В Москве оперативники ФСБ задержали директора департамента министерства культуры Артема Новикова, сына замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, сообщает «Фонтанка.ру». По ее информации, чиновника задержали 28 марта около 16.30 в здании министерства по адресу Леонтьевский переулок, дом 7, это произошло, когда Новиков читал доклад по работам на памятниках архитектуры в Крыму. Задержание проводили оперативники службы экономической безопасности и службы по борьбе с терроризмом ФСБ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 29 марта следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Дозвониться Михаилу Новикову «Фонтанке» не удалось. По ее сведениям, дома у Артема Новикова прошел обыск.

До марта 2016 г. Новиков подчинялся в министерстве непосредственно директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борису Мазо, который более года назад был арестован по так называемому «делу реставраторов», по которому также проходит топ-менеджмент компании «Балтстрой» и замминистра культуры Григорий Пирумов. «Фонтанка» утверждает, что год назад следователи уже выходили на Новикова и беседовали с ним, но тогда он сохранил должность.

Фигуранты «дела реставраторов» обвиняются в хищении государственных денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Дело ФСБ возбудила в марте 2016 г. По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. В результате они нанесли ущерб в 100 млн руб. минимум при заключении контрактов по ряду объектов, в том числе Псковскому драмтеатру, Новодевичьему монастырю, монастырю Иоанна Предтечи в Москве и Музею космонавтики в Калуге, сообщал ранее адвокат Пирумова Федор Куприянов. Позднее стало известно, что фигурантам также вменяется мошенничество при заключении контракта на реставрационные работы в Изборской крепости.