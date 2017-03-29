Участники церемонии вручения премии «Ника» напомнили властям о протестующих

На церемонии вручения кинопремии «Ника» известные российские режиссеры призвали власть прислушаться к мнению участников антикоррупционных акций, прошедших 26 марта, и выразили обеспокоенность в связи с судьбой задержанных. Об этом сообщает ТАСС. 30-я юбилейная церемония прошла в театре имени Моссовета вечером 28 марта.

Получивший «Нику» в почетной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова Александр Сокуров назвал ошибкой отказ власти от диалога с вышедшей на улицы молодежью. «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их. Но никто из политиков с ними не разговаривает», - считает он. По его мнению, главной задачей кинематографистов является не обсуждение политических контекстов, а создание условий «для гуманитарного развития молодых людей». Также он обратил внимание на жесткие действия силовиков при задержании участвовавших в акциях женщин. Он предложил законодательно запретить «арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, участвующим в массовых акциях».

Лауреат «Ники» в номинации «Открытие года», создатель фильма «Коллектор» Алексей Красовский со сцены призвал киносообщество повлиять на судьбу задержанных участников митингов. «Я хочу попросить вас использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе», - сказал он. «Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни», - поддержал его худрук «Ленкома» Марк Захаров.

Обладатель спецприза «Ники» «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» режиссер Александр Митта заявил: «Я разделяю тревоги и отчаянье, мы все озабочены тем, как растет наше поколение, чтобы оно выросло под нашими заботами, а не пугалками».

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» был назван лучшей игровой картиной. Кончаловский также был награжден как лучший режиссер за эту работу. Получая награду, он вспомнил, что 29 лет назад получил «Нику» за «Асю». «Мы делали картину "Рай", потому что тема Холокоста начинает забываться, но эта страниц истории никогда не должна быть нами забыта», - цитирует его «Интерфакс» .

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