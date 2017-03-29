Росстат надеется на помощь Минэкономразвития в получении доступа к налоговым декларациям

Росстат рассчитывает решить ряд проблем благодаря передаче этой службы в ведение Министерства экономического развития. Как передает ТАСС, это руководитель Росстата Александр Суринов заявил телеканалу «Россия 1». В частности, у его ведомства есть «проблемы с организацией статистики». «В странах ОЭСР статистики имеют доступ к конкретным налоговым декларациям. Мы считаем, что закон позволяет нам это делать, налоговая служба считает, что наш налоговый кодекс не позволяет им такие данные предоставлять. В других странах эта проблема решена, может быть, нам министерство поможет», - сказал чиновник.

23 марта Минэкономразвития опубликовало проект постановления о передаче Росстата в свое министерство. Из пояснительной записки к документу следует, что министерству также перейдут функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. За день до этого руководитель министерства Максим Орешкин резко раскритиковал работу Росстата и заявил, в частности, что опубликованная статистика за февраль нерепрезентативна как по фундаментальным, так и по техническим причинам, а переход службы на новую методологию с технической точки зрения оказался крайне неудачным: в начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных. В Росстате на это ответили, что официальная статистическая информация основана на современных научно-обоснованных подходах в соответствии с международными стандартами, что ведомство постоянно оценивает качество публикуемой статистики, а методология постоянно совершенствуется.