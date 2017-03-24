Зарплаты сотрудников Росстата из-за переподчинения могут снизиться – Клепач

В результате перевода Росстата обратно в подчинение Минэкономразвития зарплаты сотрудников статистического ведомства могут быть снижены, так как сотрудники служб и агентств, которые напрямую подчиняются правительству, получают более высокие зарплаты, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Внешэкономбанка, бывшего замминистра Минэкономразвития, курировавшего Росстат в период его подчинения министерству, Андрея Клепача.

«Росстат потеряет в зарплате - у нас в службах и агентствах, подчиняющихся правительству, получают больше. Росстат может и напрямую правительству подчиняться, и министерству, но надо укреплять и финансово Росстат и по-любому сохранять правила и традиции, которые там есть», - отметил Клепач.

По его словам, позиции Росстата необходимо укреплять в части первичной статистической информации, которая поступает от предприятий.

На данный момент резко упало качество первичной статистики, которую дают предприятия в регионах. «И здесь надо укреплять позиции Росстата и ответственность предприятий за ту информацию, которую они предоставляют», - добавил он.

Главный вопрос не в том, кому подчиняется Росстат, а в повышении качества статистики, сказал Клепач.