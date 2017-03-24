Мантуров поддержал передачу Росстата в ведение Минэкономразвития

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддерживает инициативу министра экономического развития Максима Орешкина о передаче Росстата в ведение его ведомства.

«Я считаю, это абсолютно профильная задача Минэкономразвития - заниматься прогнозированием и подведением, в том числе и статистических итогов в целом экономики страны, для того чтобы оперативно и качественно влиять на принятие решений», - пояснил он. По его мнению, это важно и для правительства, и для других ведомств с целью управления отраслями экономики.