Минэкономразвития подготовило проект постановления о переподчинении Росстата

Минэкономразвития подготовило проект постановления о передаче Росстата в ведение министерства.

В пояснительной записке говорится, что ведомству также перейдут функции по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере официального статистического учета. «Проект постановления направлен на оптимизацию организации деятельности органов государственной власти для обеспечения системного подхода к государственному управлению в сфере развития экономики», - уточняется в документе.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал переход Росстата на новую методологию крайне неудачным с технической точки зрения. По его словам, текущие оценки Росстата не всегда соответствуют реальным отчетным данным.