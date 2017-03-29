Адвокат экс-губернатора Юревича сообщил об обысках у него дома

29 марта следователи пришли с обыском к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, сообщил «Интерфаксу» и ТАСС его адвокат Игорь Трунов. Он уточнил, что следственные действия проводятся в квартире бывшего чиновника в Челябинске, в которой он не живет уже три года. Обыски проводят следователи СКР, передает ТАСС, «Интерфакс» упоминает участие в обысках и сотрудников ФСБ. Трунов напомнил, что его клиент обвиняется во взяточничестве и подстрекательстве к клевете.

Дело было возбуждено в связи с тем, что Юревич в 2012 г., будучи губернатором, получил взятку от назначенного им на пост министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, сообщало следствие. Экс-губернатору были предъявлены обвинения по двум статьям. По версии следствия, взятки от Тесленко он получал систематически, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 г. в эфире «Первого канала», а год спустя опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы.

СКР также сообщал, что Юревич не явился на допросы 17 и 20 марта 2017 г., в случае неявки на третий допрос он будет объявлен в розыск. Пресс-секретарь бывшего губернатора Юлия Бобылева тогда говорила, что Юревич отрицает свою вину, находится на лечении в Израиле до июня, а про уголовное дело узнал из СМИ, напоминает «Интерфакс».