В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о неготовности к атаке в Чечне

В Росгвардии опровергли сообщения СМИ о якобы неготовности к отражению нападения боевиков военнослужащими воинской части, расположенной в станице Наурская Чеченской республики.

«Данная информация не соответствует действительности», - сказано в сообщении пресс-службы Северокавказского округа войск Национальной гвардии России, поступившем в «Интерфакс-АВН» в среду.

Проведенная служебная проверка обстоятельств происшедшего показала, что «военнослужащие действовали в данной ситуации мужественно и самоотверженно, в соответствии с должностными обязанностями и воинскими уставами».

«Это позволило не допустить многочисленных жертв среди военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории военного городка», - говорится в пресс-релизе.

В станице Наурская Чеченской республики 24 марта восемь боевиков напали на военных Росгвардии. Жертвами нападения стали шестеро боевиков и шестеро российских военнослужащих. СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Позже террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

РБК со ссылкой на источник в Росгвардии и собеседника, близкого к силовым структурам Чечни сообщил, что военнослужащие воинской части Росгвардии, на которых напали боевики в чеченской станице Наурской 24 марта, были без оружия, а дежурные в момент нападения спали.